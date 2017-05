Manuscrito de Harry Potter roubado em Inglaterra

Hoje às 16:56 Facebook

Manuscrito valioso que contém prequela de Harry Potter foi roubado durante um assalto no centro de Inglaterra. J.K. Rowling, autora da famosa saga, alertou os fãs no Twitter para que não comprem a peça.

O roubo foi divulgado pela polícia na manhã desta sexta-feira. O objeto terá sido levado juntamente com outros pertences durante um assalto a uma propriedade na cidade de Birmingham, em Inglaterra.

Trata-se de uma história escrita à mão pela própria J.K. Rowling, com 800 palavras, que antecede o nascimento de Harry Potter. Centra-se nas personagens do pai do feiticeiro, James Potter, e do seu padrinho, Sirius Black.

Avaliado no valor de 25.000 libras (cerca de 30.000 euros), o manuscrito foi leiloado em 2008 com o objetivo de arrecadar dinheiro para uma organização dedicada à literatura.

Agora, a autora da obra deixa um apelo no Twitter para que ninguém compre a peça roubada.

"Por favor não comprem isto [o manuscrito] se alguém vos oferecer. Originalmente leiloado para a "English Pen", o dono apoiou as liberdades dos escritores ao comprá-lo."

J.K. Rowling pretende que a mensagem chegue aos fãs de Harry Potter de todo de mundo.