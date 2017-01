Marcelo na abertura do 18.º Correntes d"Escritas

Ana Trocado Marques Hoje às 20:32 Facebook

Cinco dias integralmente dedicados à literatura, 80 escritores convidados, mais de 30 livros em lançamento: é o festival literário da Póvoa de Varzim, que arranca a 21 de fevereiro.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai estar, este ano, na abertura oficial da 18.ª edição do Correntes d"Escritas. Depois de ter vindo como conferencista em 2008, Marcelo regressa, agora, na pele de figura mais alta do Estado para "prestar homenagem" ao evento.

A conferência de abertura do Encontro de Escritores de Expressão Ibérica, sob o mote "Comunicação e Cultura", ficará a cargo de Francisco Pinto Balsemão. O evento, que decorre, na Póvoa de Varzim, de 21 a 25 de fevereiro, vai reunir na cidade 80 escritores de 14 países. Em 2016, passaram pelo Correntes 30 mil pessoas.

São cinco dias dedicados à literatura: há 10 mesas de debate, mais de três dezenas de lançamentos de livros, exposições, cinema, visitas de escritores às escolas do concelho, sessões de poesia e uma feira do livro. Entre as novidades deste ano, o "D"Escritas 1 Dia", que reunirá quatro autores que, durante um dia, em espaços diferentes da cidade vão escrever sobre a Póvoa, e o "Estúdio de Luz Natural", do fotógrafo Alfredo Cunha, que, ao longo do evento, registará em imagens autores e convidados do evento.

O Correntes deste ano viu aumentar o seu orçamento, ultrapassando agora os 80 mil euros, valor repartido entre a Câmara da Póvoa e o Fundo de Turismo.