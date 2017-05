Mário Mata apresenta "Regresso" ao vivo no JN

Hoje às 10:38 Facebook

Mário Mata apresenta, esta quarta-feira à tarde, alguns dos temas do seu novo álbum, "Regresso", num "showcase" ao vivo na redação do JN, que será transmitido através do Facebook.

O disco do músico e compositor conta com produção de José Cid. Do alinhamento constam músicas como "Sonhar é fixe" e "Estou a precisar de férias".

O autor refere-se ao novo disco como "bastante fresco, que se ouve bem pela diversidade dos temas". "Este é um disco de relacionamentos e tem crítica social".

Em 2005, o compositor, que começou a cantar em bares nos finais da década de 70, lançou o álbum "Dupla Face" e em 2012 publicou "Sinais do Tempo".