Ministro diz ser momento de encontrar "outra solução" para o ICA

O ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, disse estar no momento de se encontrar "uma outra solução" para o Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA), na sequência da demissão do conselho diretivo.

O governante realçou, em declarações à agência Lusa, o "bom trabalho [e] leal" que foi feito por Filomena Serras Pereira e Ana Costa Dias, presidente e vice-presidente do ICA, que apresentaram a demissão.

O ministro Luís Filipe Castro Mendes afirmou que aceitou o pedido de demissão apresentado pelas duas responsáveis e disse que "está no momento de encontrar uma outra solução".

"A demissão deveu-se ao facto de as pessoas entenderem que não havia condições para continuar a exercer o lugar, e não a nenhum juízo negativo da nossa parte sobre a forma como elas o exerceram, mas há necessidade de termos novos rostos e novas figuras para um momento em que o setor vive alguma controvérsia, e nós pensamos que vamos caminhar no sentido de superar essas controvérsias", afirmou o ministro.

"Prestamos homenagem à lealdade e ao esforço com que exerceram os seus mandatos e brevemente saberão a nova composição da direção do ICA", disse o ministro à saída da Jornadas Árabes em Portugal, encontro promovido pela Câmara de Comércio e Indústria Árabe-Portuguesa, que teve lugar na Torre do Tombo em Lisboa.

Filomena Serras Pereira e Ana Costa Dias terminam o mandato no dia 31 de maio.

Fonte do gabinete de imprensa do Ministério da Cultura explicou à agência Lusa que o pedido de cessação de funções foi apresentado na quarta-feira, referindo que termina assim "um período longo e exigente de funções".

Contactada pela agência Lusa, Filomena Serras Pereira escusou-se a adiantar as razões da saída, remetendo esclarecimentos para o ministério.

Filomena Serras Pereira sai numa altura de grande contestação por parte de várias associações do setor, no seguimento da escolha dos júris dos concursos de apoio financeiro e da política para o setor do cinema e audiovisual.

A saída da direção do ICA acontece pouco mais de uma semana depois da abertura dos concursos de apoio financeiro referente a 2017 e numa altura em que a tutela ainda está a negociar a alteração da regulamentação da lei do cinema e audiovisual.

Em abril, quando foram aprovados os júris que decidem quais os projetos de cinema e audiovisual que recebem apoio financeiro, 14 associações do setor fizeram um protesto à porta do ICA e criticaram duramente a direção do ICA.

Escolhida por concurso público em 2014, quando Jorge Barreto Xavier era secretário de Estado da Cultura, Filomena Serras Pereira, licenciada em Administração e Gestão de Empresas, está ligada ao ICA desde 1999.