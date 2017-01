Morreu Emmanuelle Riva, a musa de Haneke e Resnais

Catarina Nascimento Hoje às 21:21 Facebook

A atriz Emmanuelle Riva faleceu na sexta-feira. Lembrada pela sua longa carreira cinematográfica, a francesa protagonizou "Hiroshima, mon amour", de Alain Resnais, e "Amour", de Michael Heneke.

Paulette Germaine Riva viria a tornar-se conhecida como Emmanuelle Riva para os cinéfilos. Com 60 anos de carreira, a atriz francesa morreu em Paris com 89 anos. Segundo o jornal "Le Monde", faleceu "vítima de doença prolongada".

Em 2013, ganhou os prémios BAFTA e César pelo seu desempenho como Anne Laurent no filme "Amour" - premiado com o Oscar de melhor filme estrangeiro no mesmo ano -, do realizador Michael Haneke. A interpretação valeu-lhe uma nomeação ao Oscar pelo mesmo papel.

Na esperança de se tornar atriz, Riva mudou-se para Paris aos 26 anos. Esse desejo tornou-se realidade quando a atriz ganhou notoriedade mediática e cinematográfica com a prestação no filme "Hiroshima, mon amour", do cineasta francês Alain Resnais. Aclamada pela crítica, a atriz marcou uma geração. "Ela é única - é a primeira vez que se vê no ecrã uma mulher adulta com uma interioridade e um raciocínio levados a tal ponto", disse o crítico francês Doniol-Volcroze, numa mesa-redonda dos Cahiers du Cinema.

"Emmanuelle Riva era uma mulher emocionante, uma artista de uma exigência rara. É uma voz inesquecível que parte", lamentou Frédérique Bredin, presidente do Centro Nacional de Cinema de França.

Do mundo cinematográfico, destaca-se o desempenho no filme "Azul", da trilogia de Krzysztof Kieslowski, e o trabalho em "Thérèse Desqueyroux - que lhe deu o prémio de Melhor Atriz no Festival de Veneza em 1962.

Além do trabalho nas grandes telas, Emmanuelle Riva participou ativamente nos palcos. A atriz teve uma extensa carreira no teatro, participando em peças como "Medea". Também publicou trabalhos de poesia.

Ainda sem data de estreia para Portugal, o filme "Paris pieds nus" ("Paris descalça", em tradução livre) chega às salas de cinema de França a 8 de março. Num dos seus últimos papeis, a película conta com Riva como uma das protagonistas.