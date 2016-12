Morreu Rick Parfitt, guitarrista dos Status Quo

Hoje às 15:48, atualizado às 15:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Rick Parfitt, de 68 anos, guitarrista da banda rock britânica Status Quo, morreu, este sábado, num hospital em Espanha, com uma infeção grave.

"Estamos verdadeiramente devastados por termos de anunciar que o guitarrista dos Statuos Quo, Rick Parfitt, morreu hoje (sábado) à hora do almoço", lê-se em comunicado emitido pelo agente e pela família do músico.

As notícias chegam numa altura em que Rick se preparava para avançar com uma carreira a solo, tendo planeados, para 2017, um álbum e uma autobiografia.

Rick Parfitt deixou de atuar com a banda Status Quo - que se notabilizou com sucessos como "In The Army Now" - em outubro, depois de sofrer um ataque cardíaco, avançou a CBB.

Segundo o jornal britânico "The Guardian", o músico foi transportado para o hospital, em Marbella, Andaluzia, esta quinta-feira à noite, devido a complicações com uma lesão num ombro provocada por uma queda.