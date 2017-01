Morreu Rui Santana Brito, antigo vice-diretor da Cinemateca

Hoje às 13:50 Facebook

O tradutor Rui Santana Brito, antigo vice-diretor da Cinemateca Portuguesa, que fez parte da direção dirigida por João Bénard da Costa, morreu na quarta-feira, em Lisboa.

A notícia foi divulgada à agência Lusa pot fonte próxima da família.

Além do trabalho na Cinemateca Portuguesa, Rui Santana Brito fez tradução, passando para português obras de língua inglesa, francesa e italiana, e clássicos da literatura, de Oscar Wilde a Marquês de Sade e William Thackeray.

Com a Guerra e Paz Editores manteve uma relação permanente desde a sua fundação, em 2006, tendo traduzido obras como "História de Juliette" e "Prosperidades do Vício", de Marquês de Sade, e "Rei Jesus", de Robert Graves.

São ainda dele as traduções de "O livro dos snobs", de W. M. Thackeray, "Os meus primeiros anos", de Winston Churchill, "Os intelectuais", de Paul Johnson, e "O triunfo do ocidente", de Rodney Stark.

Mais recentemente, traduziu títulos contemporâneos como "As pessoas felizes leem e bebem café", de Agnès-Martin Lugand, e "À Espera de Bojangles", de Olivier Bourdeaut.

Para os clássicos da Guerra e Paz, Rui Santana Brito traduziu "O principezinho", de Antoine de Saint-Exupéry, "A ilha do tesouro", Robert Louis Stevenson, e "O retrato de Dorian Gray", de Oscar Wilde.

"A cidade e o arquitecto", de Leonardo Benevolo, e "História da crítica de arte", de Lionello Venturi, publicadas pelas Edições 70, são outras obras traduzidas por Rui Santana Brito, que colaborou ainda na monografia "Ermanno Olmi : uma excêntrica normalidade", dedicada ao realizador italiano, com edição de Il Sorpasso.

De momento, estava a traduzir "O vermelho e o negro", de Stendhal, versão que deixa quase terminada, de acordo com a editora.

A Guerra e Paz informou que o velório de Rui Santana Brito se realiza esta quinta-feira, a partir das 17 horas, na igreja do Campo Grande, em Lisboa, realizando-se o funeral na sexta-feira, às 17.30 horas, para o crematório do cemitério do Alto de S. João.