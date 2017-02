Ricardo Jorge Fonseca Hoje às 08:13, atualizado às 08:18 Facebook

Twitter

Partilhar

O 37.º Fantasporto exibe a sua visão peculiar do Carnaval com epidemias, viagens no tempo, sociedades distópicas e, naturalmente, uma ameaça zombie. Para ver esta segunda e terça-feira no Teatro Rivoli, no Porto.

Ninguém leva a mal os sustos do Fantasporto, que por estes dias começam logo ao início da tarde e só terminam depois da meia-noite. Esta segunda, às 16.30 horas, há um convite para entrar em "Loop", do húngaro Isti Madarász, que coloca um traficante e a sua namorada numa sufocante repetição de eventos.

Às 18.30 horas, será exibido "El Ganzo", de Steve Balderson, filme que arrecadou o prémio principal no Salento Film Festival, em Itália. A fita acompanha o encontro de dois viajantes solitários num hotel do México, onde se estabelece um jogo entre as suas identidades. O filme repete na terça, às 16 horas, no pequeno auditório Isabel Alves Costa.

Mais tarde, às 23 horas, "The white king", uma coprodução inglesa, húngara e alemã, realizada por Alex Helfrecht e Jorg Tittle apresenta a visão de uma "sociedade perfeita" (coisa que geralmente resulta da mais cruel repressão). Entre os nomes do elenco, destaque-se Jonathan Pryce, o High Sparrow de "A guerra dos tronos".

Já na terça-feira, assinale-se os dois filmes da noite. "Incarnation", de Filip Kovacevic, que terá projeção às 21 horas, propõe um novo "loop", desta vez o de um homem que acorda repetidamente num banco de jardim para ser assassinado por homens de máscara.

E às 22.45 horas exibe-se um dos filmes mais aguardados do Festival - "The wailing", do sul-coreano Na Hong Jin, que trata o caso de uma doença que começa a alastrar-se com a chegada de um estranho à cidade. A fita arrebatou 17 prémios nacionais e internacionais.

Finalmente, e porque os zombies são presença obrigatória em qualquer festival de cinema fantástico, não convém perder, às 18 horas, "Attack of the lederhosen zombies", de Dominik Arti, que nos vem dizer que nem nos Alpes estaremos a salvos dos mortos-vivos. Emoções fortes em barda para celebrar o Entrudo.