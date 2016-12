Ouça alguns dos eternos clássicos de Natal

Catarina Ferreira Hoje às 12:04, atualizado às 12:15 Facebook

Twitter

Partilhar

No Natal, vira o disco e toca sempre o mesmo. Passado o dia de Finados e como numa alucinação coletiva, os sinos começam a tocar em todo o lado: na rádio, nos elevadores, nos supermercados, nas esperas telefónicas, no shopping.

Num reflexo condicionado, as pessoas trauteiam, abrindo a época da música de Natal. E, até aos Reis, ninguém se livra dela.

Kiko Pereira, músico e docente, desvela os requisitos de uma canção de Natal. "Os sininhos são essenciais e também necessita de ser cantável, para que seja uma canção comunitária", diz.

A história dos sinos tem na música conhecida como "Jingle Bells" - ainda que se chame na realidade "One horse open sleigh" -, uma das suas máximas expressões. Esta é talvez a mais antiga canção de Natal (1857), que permaneceu nos tops até hoje. James Lord Pierpont não imaginaria que a sua narração de um trenó desgovernado, puxado a cavalo, com sinos para evitar acidentes, tivesse tamanha expressão. Os mesmos sinos voltaram a tinir nos anos 1950, com o êxito "Jingle Bell Rock".

"Apesar da tradição dos cânticos de Natal ser anterior ao Cristianismo, com rituais associados ao solstício de inverno, a cristianização deu-lhes outro sentido. A partir dos anos 1920, com os Estados Unidos a assumirem a liderança em termos de cultura consumista, reinventando o Pai Natal, com a Coca-Cola surgiram canções adequadas ao espírito natalício", contextualiza Kiko Pereira.

"White Christmas" é recordista

"Santa Baby" fez parte da banda sonora de "Driving Miss Daisy" e "Have yourself a Merry Little Christmas", de "Meet me in Saint Louis". A segunda teve a peculiaridade de ser regravada por estrelas como Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, James Taylor e Luther Vandross. "Santa Claus is coming to town" é outra recordista de versões, com 128 gravações editadas, desde os Jackson Five, passando por Aerosmith ou Miley Cyrus.

O single "White Christmas" consta no Guinness World of Records, com 100 milhões de cópias. Também impressionantes são os 808 mil downloads da canção "Feliz Navidad", do porto-riquenho José Feliciano, sendo a maioria do Reino Unido, Canadá e Estados Unidos. Os anos 1980 e 90 conseguiram acrescentar um bónus às músicas de Natal: amor. Não o fraternal, mas o carnal. Se na versão dos Wham! é uma melancolia que fala sobre o despeito, na versão de Mariah Carey é uma bem ritmada, a sinos, declaração de intenções. Os anos 80 trouxeram-nos também o mais célebre refrão natalício português (ver em cima), cantado pelo Coro de Santo Amaro de Oeiras: "Desejo um bom Natal para todos vós".