Noite "La La Land" ou a vitória é negra?

Musical "La La Land" tem 14 nomeações para os Oscars mas "Moonlight" pode estragar-lhe a festa. Esperam-se discursos políticos na cerimónia desta noite.

Com 14 nomeações, mas apenas 13 prémios possíveis, visto concorrer duas vezes para Melhor Canção, "La la land", do jovem Damien Chazelle, pode bater esta noite o recorde do maior número de oscars num único filme. A maior marca, de 11 estatuetas, é dividida neste momento por três títulos: o épico bíblico "Ben-Hur", (1959), a visão romântica da tragédia "Titanic" (1997), e o fim da trilogia de Tolkien, "O Senhor dos Anéis: O Regresso do Rei" (2003). Mas há um outro cenário, bem provável - uma divisão parcimoniosa de estatuetas.

É verdade que em tempos de crise, e a América nunca esteve tão dividida como hoje desde os tempos da Guerra Civil, o cinema serve de escape e nesse sentido "La La Land" pareceria a aposta mais segura. Mas Hollywood tem este ano um pensamento que se sobrepõe a todos os outros: fazer frente a Donald Trump. Por essa razão, é bem provável que os oscars 2017 tenham esse peso de oposição ao presidente republicano e não ignorem, como no passado, o cinema feito por cineastas e atores negros - nomeados em número recorde.

"Moonlight", que aborda o percurso de um jovem negro que descobre quem é do ponto de vista sexual, pode ser a arma de arremesso ideal da Hollywood mais liberal. O Oscar de Realização para Barry Jenkins deverá dar-lhe acesso a um discurso que se antevê de forte cariz político.

As hostilidades foram abertas pelos cinco candidatos ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, que assinaram um inédito comunicado em conjunto onde referem que, seja qual for o vencedor, "recusamos pensar em termos de fronteiras, acreditamos que não há melhor país, melhor género, melhor religião ou melhor cor de pele e queremos que este prémio seja um símbolo da unidade entre nações e da liberdade das artes".

O comunicado, assinado pelo dinamarquês Martin Zandvliet, pelo sueco Hannes Holm, pelo iraniano Asghar Faradi, pela alemã Maren Ade e pelos australianos Martin Butler e Bentley Dean, começa por expressar "a unânime e enfática condenação do clima de fanatismo e nacionalismo que se vê hoje nos EUA e em tantos outros países, em partes da população e, de forma ainda mais infeliz, entre líderes políticos".

"Silêncio" é o grande ignorado

A noite promete, pois. Mas promete também riso e entretenimento. Jimmy Kimmel, o apresentador, não deve deixar por mãos alheias a tarefa de chamar para a noite os milhões e milhões de espetadores que a cerimónia vem perdendo nos últimos anos.

De resto, há questões que só serão resolvidas com o anúncio dos premiados. Viola Davis não deve perder o Oscar de Atriz Secundária, mas terá Isabelle Huppert poder para derrotar Emma Stone? E Casey Affleck poderá superar Ryan Gosling? Conseguirá o diretor de fotografia mexicano Rodrigo Prieto a única nomeação para o injustamente ignorado "Silêncio", de Martin Scorsese? Serão os refugiados de "Fogo no mar" ou a questão racial de "I Am Not Your Negro" a ditar o Oscar de Melhor Documentário? A resposta, mais logo, para os lados da Hollywoodland.