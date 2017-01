Nova canção de Ed Sheeran bate recorde de audições

Ontem às 23:05 Facebook

O cantor pop Ed Sheeran bateu esta sexta-feira um recorde de audições no serviço de "streaming" Spotify com uma nova canção do seu próximo álbum que foi ouvida mais de 52 milhões de vezes.

A canção "Shape of You", do cantor e compositor britânico, tornou-se a mais ouvida de sempre no Spotify numa única semana, com 52.359.013 audições, batendo o anterior recorde do "rapper" canadiano Drake, estabelecido em maio com a música "Onde Dance".

A faixa de Sheeran bateu também o anterior recorde de escutas numa primeira semana, estabelecido em 2015 pela cantora Adele com a sua balada "Hello".

Tanto "Shape of You" como a nova canção "Castle on the Hill" ultrapassaram anteriores recordes de audições durante o primeiro dia, quando foram lançadas a 6 de janeiro, e integram o terceiro álbum de Sheeran, "Divide".

O disco, tal como os dois anteriores álbuns de Sheeran, tem o nome de um símbolo matemático e vai ser editado no dia 3 de março.

O cantor e guitarrista de 25 anos teve uma rápida ascensão na carreira, depois de um arranque difícil, começando por tocar em bares quando se mudou em 2010 para Los Angeles.