Os HMB estrearam esta quarta-feira o novo videoclipe do single "Não Me Leves a Mal". O tema é retirado do álbum "Mais", editado em fevereiro.

Com claras influências pop dos anos 80, das guitarras de Lenny Kravitz e até de Prince, a banda afirma que pretende chegar mais longe com canções honestas.

"Muito gratos, mais maduros, mais aventureiros, este disco nasce num período de muito trabalho e realização pessoal", defendem.

O vídeo de "Não Me Leves a Mal" conta com a participação especial de João Manzarra. Uma edição especial do tema já tinha sido lançado no Facebook para assinalar o Dia Internacional da Mulher com Jessica Athayde como protagonista.

"Mais" segue em digressão e o próximo concerto da banda está agendado para quinta-feira, na Queima das Fitas do Porto.

Em setembro, os HMB terão a oportunidade de representar Portugal no dia 17, no palco do Rock in Rio Brasil.