O que acontece no Facebook...não fica no Facebook

O sentimento de impunidade parece pautar o comportamento dos utilizadores das redes sociais, sendo o Facebook o expoente máximo.

Entre os mais jovens, o exemplo mais próximo é o da viagem de finalistas em Torremolinos. Muitos dos vídeos que vimos, com quartos destruídos e televisões na banheira, foram publicados pelos próprios alunos e até exibidos com orgulho.

O problema veio depois, quando as imagens apareceram nos jornais e televisões. Com a mesma velocidade com que chegaram à rede, de lá foram apagadas. Mas já era tarde para eliminar o seu rasto. Os vídeos e os prints estavam por todo o lado. É que a pegada digital pode ser tão corrosiva como a de carbono.

Na Alemanha, um paramédico decidiu desenhar um bigode semelhante ao que Hitler usava na cara de um migrante inconsciente e partilhou o feito com os seus colegas. Ainda pediu aos amigos para não partilharem as imagens nas redes sociais, mas não foi a tempo. Foi despedido assim que os superiores descobriram.

No dia da Internet segura, a PSP alertou para as cautelas relativamente àquilo que se partilha na rede. A sensação de impunidade no universo digital é aparente. E basta um print para eternizar uma simples falha. A linha que separa o mundo digital do real é cada vez mais ténue.

E, se quando saíamos à rua não desatamos a insultar quem passa, esse cuidado deve ser transportado, por exemplo, para as caixas de comentários das redes sociais. Na rede, somos todos inocentes...até que um print prove o contrário.