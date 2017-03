O real e o fantástico cruzam-se no Fantasporto

Ricardo Jorge Fonseca Hoje às 16:17 Facebook

Esta quarta e quinta-feira há filmes sobre realidade e fantasia no Fantasporto. Ou duas estratégias diferentes para abordar problemas do atualidade. Para ver no Teatro Rivoli, no Porto.

As duas principais secções competitivas do Fantasporto apresentam filmes sobre a realidade (Semana dos Realizadores) e sobre a fantasia (Cinema Fantástico), o que muitas vezes significa apenas formas distintas de abordar o mesmo tema, não sendo nenhuma delas menos válida ou menos séria.

Esta quarta-feira há um exemplo de como a ficção científica poderá ser tão capaz como qualquer outro género de falar sobre problemas bem reais. "Division 19", de S. A. Halewood, que será exibido às 22.45 horas, explora o tema dos "reality shows" e do poder, tantas vezes perverso, das televisões. Em vez de uma casa para onde se atiram concorrentes, desta vez o cenário é uma prisão em que as audiências decidem o destino dos prisioneiros. E será mesmo ficção científica? A fronteira é ténue.

Já na quinta-feira há duas abordagens realistas a temas que poderão tornar-se verdadeiros filmes de terror para quem os vive. "The Citizen", de Roland Vranik, que passa às 16.30 horas, acompanha o drama de um homem negro que tenta durante anos tornar-se cidadão da Hungria. E "Lines", de Vassilis Mazomenos, com projeção às 18.45, propõe uma reflexão sobre o estado da Europa a partir dos efeitos da crise económica sobre os cidadãos de Atenas.

Nestes dois dias destaque-se ainda, na quarta, às 18.30, a antestreia de "Love is thicker than water", uma comédia romântica realizada por Emily Harris e Ate de Jong. Recorde-se que este último foi o realizador de "Drop Dead Freddy", o filme de culto de 1991 que será exibido em sessão especial no sábado, às 16.30 horas.

Além dos filmes a concurso, prossegue a retrospetiva de cinema de ação de Taiwan, no pequeno auditório, com a exibição de "Iron Mistress", de Sung Tsun-Shou, filme de 1969 (quarta-feira, 21 horas). Ao longo da tarde, na quarta e na quinta, projetam-se ainda as maratonas de curtas realizadas por portugueses. E, de manhã, às 11.30 horas, há a possibilidade de conversar com realizadores que participam no Fantas, no bar do Rivoli. Não se afaste muito da Praça D. João I nos próximos dias.