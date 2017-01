Os peões do mítico Monopólio vão mudar. Salve o seu preferido

Ana Vitória Hoje às 11:14 Facebook

Twitter

Partilhar

O destino das peças (peões) do jogo de tabuleiro mais famoso do Mundo está em votação.

É fã do clássico jogo Monopólio? Então, tem até amanhã para votar e assim salvar o cão Scottie ou o dedal. Mas também pode acontecer que se junte aos que consideram que o melhor é reinventar a história e dizer adeus à cartola e ao carrinho de mão, para dar as boas-vindas ao pato de borracha e a um "hastag".

Até amanhã ainda pode aceder a este site na Internet, em www.votemonopoly.com, e escolher as oito peças que pretende salvar da extinção e que passarão a figurar nas próximas edições do jogo. A votos estão os oito clássicos - cão, cartola, carro de corrida, gato, dedal, carrinho de mão, navio e bota - e mais de 50 novas peças, como um pinguim, telefone, "hastag", pato de borracha ou máquina fotográfica, entre outros. Os resultados serão divulgados pela marca Hasbro a 19 de março, instituído Dia Mundial do Monopólio.

"Esta votação dá a possibilidade, aos amantes deste jogo, de escolherem os seus favoritos e que podem permanecer na próxima geração do jogo. Para já, nenhuma peça está a salvo!" refere, em comunicado, María Pallarés, Brand Manager da Hasbro Gaming. "Apenas o tempo nos dirá se os fãs decidiram salvar os clássicos, introduzir novas peças ou mudar radicalmente os peões a jogo", acrescenta a mesma responsável.

A nova edição do jogo ficará disponível em Portugal a partir do mês de outubro.

O Monopólio ("Monopoly" no original) é um jogo com ideologia ultraliberal: o único objetivo é comprar propriedades para fazer fortuna e levar os outros jogadores à falência. Desde que foi inventado, em 1935, já foi vendido em 114 países e jogado por mais de mil milhões de pessoas, segundo a Hasbro. Em 2015, Lisboa integrou o tabuleiro do jogo, sendo colocada no quarteirão mais caro, o último antes da passagem pela casa da partida, graças a votos vindos de todo o Mundo.