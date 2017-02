Poesia anuncia a chegada do Correntes d"Escritas

Ana Trocado Marques Hoje às 19:43 Facebook

Com leituras de poemas em locais públicos, como mercados, começou, nesta terça-feira, mais uma edição do Correntes d'Escritas, festival literário que até sábado traz à Póvoa de Varzim 80 escritores de expressão ibérica e várias centenas de seguidores.

"Vamos à poesia! Vamos lá", grita, a plenos pulmões, Alice Serra. Ali na sua banca, no mercado municipal da Póvoa de Varzim, há peixe fresquinho todos os dias, há quase duas décadas, mas, hoje de manhã, a atração era outra: João Rios, Isaque Ferreira e Rui Spranger eram os convidados e, por momentos, as palavras gritadas bem alto, misturaram-se com a pescada e com a raia e, quem estava no mercado, levou cultura no saco das compras. Os três escritores anunciaram assim, pelas ruas da cidade, a chegada do Correntes d"Escrita e o mercado é já "visita obrigatória" no percurso. O encontro de escritores de expressão ibérica decorre, na Póvoa, até sábado.

"É um devolver da palavra ao seu lugar de origem: a rua. E a reação das pessoas, para nós, é quase um bálsamo. É a prova de que a poesia não é só para gente erudita", explica João Rios.

Maria Dinis não lê Sá Carneiro, Pessoa ou Almada Negreiros, mas está sempre à espera do momento em que, por esta altura do ano, o mercado recebe aqueles três homens das letras. "É bonito, sim senhor!", diz, convicta, até porque, nesta altura, por causa do encontro, a cidade tem sempre "mais gente".

Um poema e mais outro e, antes do final, não pode faltar o "Silva". O poema de Alexandre O"Neill fazia parte dos trechos que, em 2014, o trio escolheu para "anunciar" o "Correntes". Agora, de cada vez que regressam ao mercado, o povo quer ouvir o "Silva". Alice, que até é Silva, "por acaso", lembra-se bem desse poema. João Rios lá lança um nome ao calha e o coro de peixeiras, homens do talho e mulheres da fruta, grita: "e Silva!", porque, afinal, ali, a poesia prova que é para todos.

Marcelo nesta quarta-feira

O Correntes d"Escritas arrancou nesta terça e prolonga-se até sábado. São 80 escritores de 11 países, 11 mesas de debates, 13 lançamentos de livros, exposições, cinema, viagens literárias, uma feira do livro e várias idas de escritores às escolas. Como diz João Rios a Póvoa é, nestes dias, "uma autêntica república das letras".

Amanhã, ao meio-dia, será anunciado o vencedor do Prémio Literário Casino da Póvoa. O ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, é um dos oito finalistas. Estará na sessão, que contará com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

À tarde, às 15.30 horas, Francisco Pinto Balsemão é o homem que se segue. A conferência de abertura parte da pergunta "Os media (ainda) são necessários?". À tarde, há seis lançamentos de livros, entre os quais "O convidador de pirilampos", de Ondjaki, às 19.30, no Cine-teatro Garrett.

À porta deste edifício há ainda, este ano, uma instalação arquitetónica no mínimo original para ver e, lá dentro, durante os quatro dias, está de volta o Estúdio de Luz Natural do fotógrafo Alfredo Cunha.