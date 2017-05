Portugal é o país mais pesquisado no Google e lidera apostas

Hoje às 17:46, atualizado às 18:09 Facebook

Portugal é o país mais pesquisado no Google dos 26 que disputam, no sábado, a final do Festival Eurovisão da Canção e passou, esta sexta-feira à tarde, para primeiro lugar nas casas de apostas.

Num comunicado divulgado esta sexta-feira, a multinacional tecnológica Google referiu que, "segundo as pesquisas (...) Portugal é o país mais pesquisado entre todos os países participantes no Festival da Eurovisão 2017".

"Se as pesquisas se convertessem em pontuação, Salvador Sobral seria o vencedor absoluto com 428 pontos," lê-se.

Além disso, no site eurovisionworld.com, que faz uma média de várias casas de apostas, Portugal encontrava-se desde seis maio no segundo lugar do pódio. Esta tarde, destronou Itália do primeiro lugar, que ocupava desde 18 de fevereiro.

E como não há duas sem três, para felicidade de Salvador Sobral, à pergunta "Quem acha que irá vencer a Eurovisão?", feita pela mesma plataforma, 20% dos internautas escolheu Portugal, 15% Itália e 8% Bélgica.

Portugal é representado na final do Festival Eurovisão da Canção, que decorre no sábado em Kiev, na Ucrânia, pelo cantor Salvador Sobral com a canção "Amar pelos dois". A cerimónia pode ser acompanhada em direto na RTP e no Youtube a partir das 20 horas de Lisboa.

No ranking divulgado pela empresa Google, o segundo país mais pesquisado, dos finalistas do concurso, é a Austrália e o terceiro a Bélgica.

A final do Festival Eurovisão da Canção é disputada no Centro Internacional de Exposições de Kiev, na Ucrânia, por 26 países - Portugal, Moldávia, Azerbaijão, Grécia, Suécia, Polónia, Arménia, Austrália, Chipre, Bélgica (apurados na primeira semifinal), Áustria, Roménia, Holanda, Hungria, Dinamarca, Croácia, Noruega, Bielorrússia, Bulgária, Israel (apurados na segunda semifinal), França, Alemanha, Itália, Espanha, Reino Unido (os denominados 'Cinco Grandes') e a Ucrânia (país anfitrião) - e Salvador Sobral atua na primeira parte da cerimónia.

A melhor classificação portuguesa num Festival da Eurovisão foi obtida por Lúcia Moniz, em 1996, com a música "O meu coração não tem cor", tendo esta sido também a última vez que Portugal ocupou um lugar no top 10.

Este ano assinala-se a 62.ª edição do concurso, no qual Portugal participou a primeira vez em 1964, tendo entretanto falhado cinco edições (em 1970, 2000, 2002, 2013 e 2016).

Há vários anos que Portugal não conquistava a oportunidade de competir na final do concurso. A última, foi em 2010 com "Há dias assim", cantada por Filipa Azevedo.

país que aparece em segundo lugar é a austrália, com 298 pontos