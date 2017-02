Português diz que Grammy "é recompensa" por anos de muito trabalho

Hoje às 20:40, atualizado às 20:44 Facebook

O produtor André Allen Anjos, que se tornou, no domingo, no primeiro português a ser distinguido com um Grammy em competição, disse à Lusa que o prémio "é recompensa" por 10 anos de trabalho.

"É uma recompensa. Dediquei tanto tempo a isto, são mais de 10 anos de muito trabalho. Estar nomeado já era uma oportunidade fantástica, ganhar então é incrível", disse o produtor musical.

Anjos, que já tinha estado nomeado no ano passado na mesma categoria de Melhor Gravação Remisturada, disse que partilhava a categoria com alguns dos seus músicos preferidos.

"São músicos que admiro muito. O Joe Goddard faz parte dos Hot Chip, que são uma das minhas bandas preferidas", explicou.

André Allen Anjos venceu com uma remistura do tema "Tearing Me Up", de Bob Moses.

"Quando estava a trabalhar neste tema, não senti que fosse algo especial. Gostei do resultado final, mas passei para o trabalho seguinte e nunca mais pensei nisso", explica.

No currículo da sua empresa, a Remix Artist Collective (RAC), estão remisturas de bandas e artistas como os Yeah Yeah Yeahs, Kings of Leon, Lana del Rey, Two Door Cinema Club, Radiohead e Lady Gaga.

O músico referiu que estes trabalhos são encomendados pelas editoras, que contratam a sua empresa para apresentar novas versões de temas originalmente produzidos pelos seus artistas.

"Espero que com a visibilidade que o prémio traz venham agora mais oportunidades e trabalho", diz.

As suas misturas já foram usadas nos anúncios de empresas como a a Apple, Facebook, Google, Citibank, GoDaddy, Hulu, Uber ou Delta.

André Allen Anjos é natural de Santa Maria da Feira e trocou Portugal pelos Estados Unidos em 2005, quando tinha 20 anos.

"Tentei fazer música em Portugal durante cerca de um ano e meio, mas não estava a resultar, por isso, quando tive oportunidade de vir estudar para os EUA, decidi arriscar", disse.

Anjos estudou música no Greenville College, no estado de Illinois, e foi lá que começou a sua empresa.

"Iniciei este projeto no meu quarto da residência, sem quaisquer pretensões, e agora recebi um Grammy. É incrível", diz.

Agora a viver em Portland, no Oregon, também compõe música original, tendo lançado um álbum em 2014 chamado "Strangers", estando a trabalhar agora num segundo álbum.

"Quando lançar, espero fazer uma tournée na Europa. Não vou a Portugal desde 2013, por isso Portugal vai ser uma das paragens com certeza", disse.