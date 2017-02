Quatro filmes portugueses no Festival de Curtas de Clermont-Ferrand

Hoje às 17:55, atualizado às 18:02 Facebook

Quatro produções portuguesas integram a competição oficial do Festival Internacional de Curta-Metragem de Clermont-Ferrand, em França, que começa na sexta-feira.

Considerado um dos mais importantes festivais dedicados à curta-metragem, o festival cumpre a 39.ª edição com quatro curtas portuguesas: "Estilhaços", animação de José Miguel Ribeiro, e "Campo de Víboras", de Cristèle Alves Meira, na competição internacional, e "The Dockworker's Dream", de Bill Morrison, e "A brief history of princess X", de Gabriel Abrantes, na competição Labo, para filmes mais experimentais.

José Miguel Ribeiro volta a Clermont-Ferrand com uma animação marcada pelo tema da guerra colonial. "Estilhaços" teve estreia no verão no Festival de Locarno e soma vários prémios, entre os quais Prémio António Gaio (Cinanima).

"Campo de Víboras" é a segunda curta de ficção da realizadora lusodescendente Cristèle Alves Meira e surge em Clermont-Ferrand meses depois de ter estado no festival de Cannes e de ter sido premiada no festival de cinema Caminhos, em Coimbra.

"The Dockworker's Dream", do norte-americano Bill Morrison, foi produzido pela Curtas Metragens CRL e tem banda sonora dos Lambchop, inspirando-se "na herança portuguesa da navegação, do comércio e das descobertas, e teve como premissa um filme concerto do Curtas Vila do Conde em 2015", explica a agência da Curta-Metragem.

Já "A brief history of princess X" é descrito como "um retrato delirante da visionária e polémica escultura Princess X de Constantin Brancusi".

Os quatro filmes estão em Clermont-Ferrand representados pela Agência da Curta Metragem, que volta a estar presente no Mercado da Curta Metragem, um dos eventos paralelos do festival.

Em paralelo decorre também o fórum europeu "Euro Connection", de coprodução cinematográfica, no qual estará presente o realizador José Pedro Cavalheiro (Zepe), com o projeto da curta-metragem "O Ciclo".

O festival termina no dia 11 de fevereiro.