Que comecem os sustos no 37.º Fantasporto

Seis filmes a não perder na programação deste fim de semana do Festival de Cinema do Porto. Atenção: sábado projeta-se o derradeiro filme em que entrou Nicolau Breyner e no domingo há um novo Kim Ki Duk para descobrir.

Suores e calafrios estão de regresso ao Porto com o início da competição no 37.º Fantasporto, que apresenta já esta sexta-feira, às 21 horas, no Teatro Rivoli, sede do festival, a grande produção "The age of shadows", do sul-coreano Kim Jee-Woon. Passado nos anos 20, o filme descreve o xadrez particular entre um grupo de resistentes coreanos e os invasores japoneses. O filme era o candidato da Coreia do Sul aos Oscars mas não entrou na lista final dos cinco nomeados.

Momento significativo do fim de semana será a exibição de "A ilha dos cães", de Jorge António, coprodução de Portugal, Angola e São Tomé que ficará na história: é o último filme em que entrou Nicolau Breyner, ator falecido a 14 de março de 2016. Apresentado em estreia mundial, sábado, às 18.30 horas, o drama aborda as diferentes faces da escravatura em Angola, no passado e no presente.

Outro filme português em destaque, também em estreia, é "A floresta das almas perdidas", de José Pedro Lopes (domingo, 18.30 horas). Integrado na Semana dos Realizadores, conta a história de dois estranhos que se conhecem no "local mais triste do mundo".

Outros sublinhados para o fim de semana são: "OMG I"m a robot", dos israelitas Tal Goldberg e Gal Zelezniak (sábado, 21 horas); "The evil within", do americano Andrew Getty (domingo, 21 horas); e "The net", do multipremiado coreano (domingo, 22.45 horas). Há ainda os filmes incluídos nas retrospetivas sobre o cinema de ação de Taiwan e os filmes de terror argentinos. Será um regabofe de sustos para começar da melhor maneira.

O 37.º Fantasporto prolonga-se até ao domingo da semana que vem, 5 de março, dia em que exibirá à tarde e à noite oito dos filmes premiados na edição deste ano; no dia anterior, às 21.30 horas, realiza-se a cerimónia oficial de encerramento com a revelação do palmarés.