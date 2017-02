Quintanilha Rock regressa de 13 a 15 de julho

Hoje às 17:14 Facebook

Twitter

Partilhar

A próxima edição do principal festival de verão do distrito de Bragança, o Quintanilha Rock, está marcada para entre 13 e 15 de julho com uma programação ibérica e bandas portuguesas e espanholas na fronteira, em Bragança.

O Parque do Colado, junto ao rio Maçãs, continua a ser palco do evento que se repete há 17 anos e que se assume como "um festival ibérico, com enfoque na sustentabilidade ambiental, na gastronomia tradicional, nos concertos na praia fluvial e nas diferentes expressões artísticas para além da música", como divulgou hoje a Dedos Biónicos, promotora do evento.

A iniciativa é organizada por uma associação de jovens da aldeia fronteiriça em pleno Parque Natural de Montesinho e que promete para julho a "consolidação da aposta na programação ibérica, com bandas portuguesas e espanholas num festival que se quer cada vez mais vivido e partilhado" com os vizinhos espanhóis.

A organização começou a cobrar bilhete em 2016, para corresponder à sustentabilidade ambiental que tem servido de lema e manter as características do local por onde passam em média entre "seis a sete mil pessoas" em cada festival.

As receitas do evento servem também para, em colaboração com outras associações locais, desenvolver projetos para "melhorar as condições de vida da comunidade".

O festival é também um momento de promoção da gastronomia regional com ofertas à base dos produtos e pratos regionais.

No ano passado, o Quintanilha Rock contou com nomes como Capitão Fausto, Juventud Juché, Stone Dead, entre muitos outros.