Resistência atuam este domingo no Bataclan

Espectáculo do supergrupo português lembra os 89 mortos do ataque terrorista de 2015 na sala parisiense. "Vamos cantar muitas canções "upbeat" para contrariar o peso dessa mancha negra", disse o cantor Miguel Ângelo ao JN.

O grupo Resistência, que junta músicos oriundos de várias bandas e que fez furor nos anos 90, atua este domingo no Bataclan, em Paris. O concerto, inserido nas comemorações do 25.º aniversário da associação de jovens lusodescendentes Cap Magellan, reveste--se de particular significado por ser onde é - a sala onde foi cometido o ataque terrorista que causou 89 mortos, a 13 de novembro de 2015.

"Vamos homenagear, à nossa maneira e com a nossa música, as vítima dos atentados", diz-nos Fernando Cunha, um dos fundadores da formação. O músico assume que atuar no Bataclan desencadeia emoções especiais. "Todos os músicos, nem que tenha sido por um momento, devem ter pensado que aquela tragédia podia ter acontecido a qualquer um de nós", aponta.

O cantor Miguel Ângelo também não permanece indiferente a esse facto e lembra que aquela "sala precisa de ser revigorada em termos de militância e de espetáculos de música ao vivo". A noite de domingo evoca a memória de Précilia Correia, que morreu no ataque ao Bataclan, e Manuel Dias, que morreu no ataque ao Stade de France. "Vamos fazer uma "setlist" cheia de singles e canções "upbeat" para contrariar esse peso e essa mancha negra", acrescenta Miguel Ângelo.

"Este concerto vai ser um grito da lusofonia, mas também um grito para dizer que estamos juntos, músicos e público, e que o Bataclan é uma casa de espetáculos que nos diz respeito, e que a música tem de continuar e as pessoas não têm de se esconder em casa", afirma, por seu turno, o cantor Olavo Bilac.

O concerto já está esgotado e espera-se a presença de 1700 pessoas. A primeira parte é assegurada pela cantora franco-angolana Lúcia de Carvalho e pelo lusodescendente Dani Selva, dois vencedores do Prémio Cap Magellan relativos à categoria de revelação artística 2016. Mas será com os Resistência que as emoções deverão estar ao rubro.

A banda continua a incluir nos seus concertos êxitos como "Aquele inverno" ou "Nasce selvagem" (dos Delfins), "Não sou o único" ou "Circo de feras" (Xutos & Pontapés) ou, entre muitas outras, "Traz outro amigo também", de José Afonso.

Miguel Ângelo garante que as emoções "não são muito diferentes" daquelas que sentia no pico da popularidade da banda, há mais de 20 anos. "E há uma coisa engraçada: desde que regressámos à atividade em 2012, já estamos juntos há mais tempo do que estivemos nos anos 90", realçou o cantor.