Rodrigo Leão levou 800 pessoas à Sé de Viseu

Rodrigo Leão e Scott Matthew atuaram, esta sexta-feira à noite, na Sé Catedral de Viseu no concerto de abertura do "Ano Oficial para visitar Viseu", perante cerca de 800 pessoas.

Rodrigo Leão, que já havia dado dois concertos na cidade, - no Teatro Viriato e no Mercado -, considerou "uma honra" a autarquia tê-lo associado desta vez à iniciativa que pretende atrair turistas à cidade.

Poucas horas antes do concerto, Rodrigo Leão, em declarações ao jornalistas, não escondia o entusiasmo por poder tocar dentro da Sé. "É um sítio extraordinário e mágico, onde espero que as pessoas sintam o ambiente e a nossa música", afirmou.



É precisamente da Sé de Viseu que Rodrigo Leão guarda memórias com cerca de 25 anos, numa altura em que o músico integrava os Madredeus.

"Era para fazermos aqui um concerto que, infelizmente cancelámos por motivos técnicos. Foi há muitos anos e lembro-me que as pessoas não gostaram muito. Lembro-me de estar muita gente à porta para assistir", recordou a rir.



Sexta-feira à noite, tal como nesse dia, houve uma enorme fila à porta da Sé. Mas ontem o público pôde assistir, sem falhas técnicas, ao mais recente álbum "Life is long" de Rodrigo Leão e Scott Matthew, o australiano que vive em Nova Iorque, que participou com cinco temas no filme Shortbus (2006) de John Cameron Mitchell.