"Conheço o Salvador desde miúdo e quando o vi cantar fiquei pregado ao chão"

Hoje às 12:39, atualizado às 13:59 Facebook

Twitter

Partilhar

O músico português Rui Velosos serviu-se das redes sociais, esta terça-feira, para elogiar a recente vitória de Salvador Sobral no Festival Eurovisão, no sábado.

"O que mais me surpreendeu, e que me parece que é até uma revolução, foi a votação maciça numa canção que sai dos cânones tradicionais da Eurovisão", referiu no Facebook.

Próximo de Salvador desde que este era uma criança, refere que quando o viu cantar Stevie Wonder ficou "pregado ao chão". "Ainda tinha ele a idade do Little Stevie. Desde que o ouvi que achei, e quem me ouviu sabe, o miúdo o máximo", escreveu.

Na publicação deixou ainda elogios à irmã de Salvador, que compôs a letra da música que trouxe o título inédito para Portugal: "Na verdade, nunca pensei que a Luisinha se revelasse tal compositora",

Mas nem só de palavras elogiosas é composta a publicação de Rui Veloso. Para o festival foram guardadas críticas menos positivas. " O festival foi desde há muito, para mim, um depositário de chavões que incarnava o mau gosto e o oposto da música popular como forma de arte. E não me surpreendeu pela positiva", destacou.