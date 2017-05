Salvador Sobral põe mundo a chorar e há quem queira música no casamento

Hoje às 14:48 Facebook

A hashtag #salvadorable é apenas um dos sinais de que Salvador Sobral se tornou num fenómeno viral em termos globais. Basta, para isso, ler o que se escreve nas caixas de comentários do YouTube sobre o representante português na final da Eurovisão da Canção, em Kiev, na Ucrânia.

Da Rússia à Austrália, passando até pelo México. São inúmeras as declarações de amor que a música "Amar pelos dois" tem recebido nos vídeos do YouTube, que contam com milhões de visualizações. Há até quem queira fazer do tema a música do casamento.

É da Austrália, que também participa neste concurso musical, que chega um dos comentários mais emocionados. "Eu quero que esta música seja tocada na primeira dança no meu casamento. Música bonita e a minha escolha para a vitória. Amor da Austrália", escreveu William Stanley.

"Eu quero que esta música seja tocada na minha primeira dança no meu casamento"

A possibilidade da música ser a banda sonora de casamento é um desejo comum nas redes sociais. Mesmo no México, há quem demonstre essa intenção. "Nunca chorei a ouvir músicas do Eurovisão. Quero que esta música passe no meu casamento", diz o mexicano Adrian Hinojos.

O músico português, que no sábado disputa a final do concurso, já havia motivado a originalidade dos cibernautas, dando origem a vários memes.

A avaliar pelo que se diz no YouTube, há muita gente com a lágrima no canto do olho por causa do português. "Eu ouvi a música 500 vezes e chorei outras 500. É complicado explicar o sentimento profundo e puro", disse Alina Stepanova, da Rússia. "O mesmo aconteceu comigo quando ouvi esta música. Chorei e sinto que o meu coração derreteu", referiu outra utilizadora.

As casas de apostas colocam Salvador entre os favoritos à vitória e diversas figuras públicas acreditam que o português pode mesmo conquistar o primeiro lugar no prestigiado concurso.

Também os utilizadores do YouTube acreditam que o músico pode fazer história. "Boa sorte Portugal. Espero que ganhes. A Espanha adora-te", diz uma utilizadora. "Doze pontos da Grécia para Portugal", atira Ioannis Stefanidis.