A organização do North Music Festival confirmou que Salvador Sobral vai atuar no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, a 2 de junho. O anúncio foi feito na manhã desta quinta-feira através do Facebook oficial do festival.

O cantor de 27 anos que venceu o festival Eurovisão com o tema "Amar pelos dois", da autoria da irmã Luísa Sobral, vai a Guimarães apresentar os temas que incluiu na digressão "Excuse Me", título do seu álbum de estreia, lançado em março do ano passado.

Do cartaz apresentado já faziam parte nomes sonantes da música nacional e internacional, como Skunk Anansie, Amor Electro, Regula, Sean Riley & Slowriders, e o dj Erick Morillo, que atuam no dia 2. Há ainda Pedro Abrunhosa e Comité Caviar, Jorge Palma & Sérgio Godinho, HMB, Natiruts, Gente de Zona e Kura, que atuam no dia 3.

Mas são mais de 20 as atrações musicais, com estilos a deambular entre o Rock, Pop e música Comercial, fechando os dois dias com Dance Music. O North Music Festival é um festival dedicado às famílias e a organização espera que a escolha de Guimarães seja acertada

O Estádio D. Afonso Henriques nunca recebeu um evento deste género, apesar de estar habituado a grandes eventos, sobretudo desportivos, uma vez que acolhe os jogos de Futebol do Vitória local, integrou o leque de estádios do Euro 2004 e acolhe ocasionalmente partidas da Seleção Nacional de Futebol. O passe de dois dias custa entre 55 e 75 euros. O bilhete diário fica entre 35 e 55 euros.