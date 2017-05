Salvador Sobral vai estar em julho no festival SBSR

Hoje às 21:44, atualizado às 21:48 Facebook

Salvador Sobral, que venceu no sábado o Festival Eurovisão da Canção, atua no dia 13 de julho no festival Super Bock Super Rock (SBSR), em Lisboa, com o projeto Alexander Search, sobre Fernando Pessoa.

"O Palco EDP, vai receber, dia 13 de julho, em estreia absoluta, o projeto Alexander Search, que junta o novo herói nacional da música Salvador Sobral ao brilhantismo inconfundível de Júlio Resende", refere a promotora Música no Coração num comunicado divulgado esta quarta-feira.

Salvador Sobral, 27 anos, venceu no sábado o Festival Eurovisão da Canção, em Kiev, com o tema "Amar pelos dois", escrito pela irmã, Luísa Sobral. A visibilidade nacional e internacional do músico surgiu um ano depois de ter editado o álbum de estreia, "Excuse me", marcado pelo jazz e pela pop e com o qual tem andado em digressão pelo país há vários meses.

O cantor atua no SBSR no primeiro dia do festival, no mesmo palco que The Orwells, Kevin Morby e Boogarins. Nesse dia atuam ainda no festival os Red Hot Chili Peppers, The New Power Generation com Bilal, Capitão Fausto, Tuxedo, Throes + The Shine, Manuel Fúria e os Náufragos e Minta & The Brook Trout.

No projeto Alexander Search, o pianista e compositor Júlio Resende "parte de letras da autoria de Alexander Search [heterónimo de de juventude de Fernando Pessoa] para compor canções com o intuito de trazer o universo de Fernando Pessoa às novas gerações, contribuindo para a sua transversalidade e universalidade", lê-se no comunicado.

O primeiro álbum do projeto será editado em junho e o tema de apresentação, "A Day of Sun", estará disponível a partir de sexta-feira.

Primeiro concerto de Salvador Sobral depois da vitória no festival acontece no sábado, no Marco de Canaveses

Por causa da participação e da vitória no Festival Eurovisão da Canção, no passado sábado, as vendas de bilhetes para os concertos de Salvador Sobral dispararam nos últimos dias e muitos espetáculos estão esgotados ou quase sem disponibilidade de bilhetes.

Segundo a agenda já anunciada, o primeiro concerto de Salvador Sobral depois da vitória no festival acontece no sábado, no Marco de Canaveses, no âmbito do Festival Confluências, com entrada gratuita sujeita à lotação do espaço.

"Sou um inquieto musical, preciso de ter muitos projetos em simultâneo. Estou a preparar um disco de boleros em jazz. É uma dor de cabeça ter tantas facetas. Acabarei por ter tantos heterónimos como Fernando Pessoa", garantiu em entrevista recente ao jornal espanhol "El País".

No sábado, ainda em Kiev, nas primeiras declarações depois da vitória, Salvador Sobral disse que "a música não é fogo-de-artifício, é sentimento".

O festival Super Bock Super Rock decorre de 13 a 15 de julho no Parque dos Nações e do cartaz fazem ainda parte Future, London Grammar, NBC, Octa Push, Keso, Slow J, Língua Franca (no dia 14), Deftones, Foster the People, Black Bombaim, Taxiwars, Silva, Sensible Soccers, Stone Dead, James Vincent McMorrow, Seu Jorge e Bruno Pernadas.