"Scarface" regressa com retoques dos irmãos Coen

Os irmãos Coen vão rever e polir o guião da nova versão do filme "Scarface", que tem estreia prevista para o verão do próximo ano e o ator mexicano Diego Luna como protagonista, anunciou a Universal Pictures.

Ethan e Joel Coen vão retocar o guião do "remake" da célebre história de "Scarface", levada ao ecrã em 1932 pela mão do cineasta Howard Hawks e em 1983 sob as ordens do realizador Brian de Palma e com o ator Al Pacino.

Não é a primeira vez que os irmãos e realizadores norte-americanos Coen são contratados para aperfeiçoar um guião, já que fizeram o mesmo para os filmes "Unbroken" (2014), de Angelina Jolie, e "Bridge of Spies" (2015), de Steven Spielberg.

Apesar de inicialmente aparecer como o realizador da nova versão de "Scarface" Antoine Fuqua renunciou ao lugar, dado que pretende concentrar os seus esforços na sequela de "The Equalizer" (2014).

A Universal Pictures ainda não confirmou, contudo, quem vai substituir Antoine Fuqua.

Segundo o portal especializado The Hollywood Reporter, David MacKenzie ("Hell or High Water", 2016) e Peter Berg ("Patriots Day", 2016) posicionam-se, neste momento, como os principais candidatos.

Esta nova reinterpretação de "Scarface", com estreia prevista para agosto de 2018, vai girar em torno da ascensão e queda de um gangster latino em Los Angeles.