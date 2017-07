Sines é a cidade-instrumento de uma orquestra global

Ricardo Jorge Fonseca Hoje às 21:52 Facebook

Festival Músicas do Mundo, que termina este sábado em Sines, no Alentejo, transforma toda a região. Vamos perceber porquê.

O que é que tem o Festival Músicas do Mundo que é diferente dos outros? Não será uma só coisa, de certeza, mas falemos da capacidade única de integrar e mobilizar toda uma cidade, neste caso Sines, na costa alentejana, tornando-a uma espécie de instrumento na grande orquestra global que ali se instala todos os anos.

A tarde começou num café longe do centro, e falava-se de futebol. Os locais lamentam que o Vasco da Gama, principal clube de Sines, não consiga descolar das distritais, ao contrário de clubes de terras ainda mais pequenas, como Tondela ou Arouca. "Falta-nos um tipo de guita", diz um deles, "alguém que desse ao clube a dimensão do festival".

A dimensão do festival entra-nos pelos ouvidos enquanto falamos - o CD que toca, escolhido pelo funcionário do café, é "Racines", de Tiken Jah Fakoly, músico de reggae marfinense que atua este sábado no Castelo de Sines. "Não se pode ter tudo", comenta outro dos clientes. "Não temos bola, mas temos música".

Muita música, que se vai ouvindo, cada vez mais intensa e diversificada, à medida que nos aproximamos do centro histórico e do Castelo. Nas ruas pejadas de vendedores de artesanato, acessórios multiculturais e comida vegan, escuta-se trance, dancehall e Pink Floyd - "Shine on you crazy diamond" continua a bater.

Subitamente, há uma voz rouca, ancestral, uma voz de domar cavalos. Essa voz tem um rosto projetado num dos ecrãs que partilham os concertos que acontecem no Castelo, para que ninguém deixe de os ver - é o rosto de Tulegur Ganzi, músico da Mongólia Interior que gosta de grunge e de Nirvana.

Quando o vemos ao vivo, já dentro do Castelo, percebemos que naquele dia estava a domar pessoas, e com que eficácia: todos ondulavam ao sabor do seu folk rock das estepes.

Findo o concerto, a multidão desce para a Av. Vasco da Gama, a marginal de Sines, onde está instalado outro palco do Festival, e já lá estão sentados os ÌFÉ, de Porto Rico, cincos músicos de camisa branca a cruzarem batidas eletrónicas com cânticos religiosos das Caraíbas - os sacerdotes abundam neste festival...

No regresso ao Castelo (o sobe e desce é aqui constante), deparamo-nos com um concerto improvisado num dos largos de Sines. São rapazes de rastas com violas, flautas e percussão magrebina. O público observa com indolência, mas os muitos cães, pertencentes aos membros deste ensemble insano, começam a enervar-se e a fazer mosh. Antes que corra mal, voltamos a abrigar-nos nas muralhas. E a música continua.

Leandro Roque de Oliveira, ou Emicida, serviu um dos grandes concertos do 19.º Músicas do Mundo. Hip Hop brasileiro sofisticado e interventivo, com longos arrazoados sobre o racismo e a injustiça social.

A política mantém-se em foco com a chegada das A-WA, três irmãs judias que trazem memórias do Iémen, a terra dos seus avós. Rara beleza naquelas vozes exóticas com violinos. Mas também alguns cartazes e protestos pró-Palestina, espécie de indignação automática com a presença de israelitas (que, por acaso, divulgavam ali cultura árabe...).

Novamente na baía de Sines, houve ainda as baladas hondurenhas de Aurélio e as cumbias psicadélicas dos colombianos Romperayo. Sines é um instrumento incansável.