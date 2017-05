The National atuam a 28 de outubro no Coliseu de Lisboa

Hoje às 10:53, atualizado às 10:54 Facebook

A banda norte-americana The National subirá, no dia 28 de outubro, ao palco do Coliseu de Lisboa para um concerto integrado na digressão mundial de apresentação do novo álbum "Sleep Well Beast".

Em comunicado, a promotora Everything is New recordou que a digressão "Sleep Well Beast" irá contar com mais de 40 espetáculos em países como França, Alemanha, Londres, entre outros.

Bilhetes à venda a partir do dia 19 de maio

O sétimo álbum de originais dos The National, "Sleep Well Beast", foi produzido pelo compositor, guitarrista e teclista da banda, Aaron Dessner, em conjunto com o vocalista Matt Berninger e com o guitarrista Bryce Dessner.

O álbum será disponibilizado para venda no dia 8 de setembro, no entanto, já está disponível no site oficial da banda para pré-encomenda.

O início do espetáculo, no Coliseu de Lisboa, está agendado para as 20.30 horas e os bilhetes estarão à venda a partir do dia 19 de maio, nos locais habituais.

Banda com passagens recorrentes por Portugal, a última atuação do grupo de "Mr. November" em território português foi em julho do ano passado, no palco do Super Bock Super Rock.