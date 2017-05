Único livro infantil de William Faulkner publicado pela primeira vez em Portugal

Hoje às 10:41 Facebook

Twitter

Partilhar

O único livro infantil escrito por William Faulkner, "A Árvore dos Desejos", para a filha da mulher amada, vai ser publicado pela primeira vez em Portugal, pela editora Ponto de Fuga, com as ilustrações originais de Don Bolognese.

Com este livro, que estará nas livrarias a partir de 5 de maio, a Ponto de Fuga inicia aquela que considera ser a "menina dos seus olhos": uma coleção infanto-juvenil composta por escritores que não são autores de livros infantis, explicou à Lusa o editor Vladimiro Nunes.

"The Wishing Tree", no título original, foi escrito pelo romancista norte-americano e Prémio Nobel da Literatura, depois da publicação do seu primeiro romance, "A Recompensa do Soldado" (1926).

Trata-se de uma história "onírica e poética, com personagens que encolhem, árvores que detêm poderes mágicos ou póneis que saem de uma sacola e que antecipa vários recursos narrativos e estilísticos de um dos romances mais célebres do autor", "O Som e a Fúria", lê-se na nota introdutória.

Segundo Vladimiro Nunes, este livro é uma espécie de cruzamento entre "Alice no País das Maravilhas" e "O Som e a Fúria", "porque a história é feita na mesma altura e serve para testar algumas questões narrativas desta obra".

A 5 de fevereiro de 1927, Faulkner ofereceu um exemplar de "A Árvore dos Desejos", datilografado e encadernado por si, a Victoria Franklin, que celebrava nesse dia o oitavo aniversário.

Victoria era filha de Estelle Oldham, uma antiga namorada de adolescência por quem o escritor continuava apaixonado, a ponto de, insistentemente, tentar convencê-la a pôr termo ao casamento infeliz e a casar-se com ele, o que veio a conseguir em 1929.

Na dedicatória que lhe faz, a abrir a história, escreveu o autor: "Para a sua querida amiga Victoria, quando ela completou oito anos, fez o Bill este livro".

Além de Victoria, Faulkner ofereceu também um exemplar de "A Árvore dos Desejos" a uma outra menina, muito doente, filha de amigos.

Anos mais tarde, em 1948, ofereceu exemplares do mesmo livro a outras duas crianças, mas até à sua morte, em 1962, a história nunca foi publicada.

Foi Victoria quem deu a conhecer o livro após a morte do autor e, em 1964, a Random House publicou esse texto "num livro-objeto magnificamente ilustrado por Don Bolognese com tiragem limitada de quinhentos exemplares", explicam os editores.

Don Bolognese nasceu em Nova Iorque em 1934 e dedicou-se sobretudo ao ensino artístico e à ilustração de perto de uma centena de livros infantis.

"Seguiu-se, em 1967, uma edição convencional, também ela há muito esgotada, que serviu de base a esta primeira edição portuguesa", acrescentam.

Na mesma coleção infanto-juvenil da Ponto de Fuga vão sair também livros de Ted Hughes. Vão ser lançados "O homem de ferro" e "A mulher de ferro".

"Do poeta americano E.E. Cummings, vamos editar quatro histórias para crianças, um livro infantil maravilhoso, que conseguimos que a versão portuguesa fosse feita por Hélia Correia e as ilustrações por Rachel Caiano", disse Vladimiro Nunes.

O editor adiantou ainda que "mais para a frente" irá pegar novamente em Gertrude Stein e num seu clássico infantil intitulado "O mundo é redondo".