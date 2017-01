Veteranos dos Xeque Mate de volta aos palcos

Hoje às 14:40, atualizado às 14:47 Facebook

A banda portuense Xeque-Mate, que ficou conhecida nos anos 80 com o single "Vampiro da Uva", está de volta aos palcos. Este sábado, o grupo que chegou a ser rotulado como o "pai do heavy português" atua em Cascais, no Stairway Club.

Os Xeque Mate, que em novembro apresentaram o seu novo trabalho "Æternum Testamentum" no Hard Club, no Porto, dedicam este novo álbum a António Soares, o guitarrista, considerado a alma da banda, que morreu em 2013.

Agora constituídos por Joaquim Fernandes (bateria, voz), José Queiróz (baixo, voz), Paulo Barros (guitarra), Artur Capela (guitarra) e Xico Soares (voz), foram vários os músicos que passaram pelo grupo que, depois de terminar em 1989, se voltaria a juntar em 2007. Em 2013, após a morte de António Soares, os Xeque Mate voltaram a fazer uma pausa na carreira.

Embora referenciados como fundadores do heavy-metal português, os Xeque Mate têm uma sonoridade próxima do hard-rock e foi com ela que conseguiram passar, por exemplo, pelo mítico programa de rádio "Rock em Stock", de Luís Filipe Barros.

"Vampiro da Uva", "Ás do Volante" e "Entornei o molho" são alguns dos temas que fazem parte da história da banda e do rock português dos anos 80.