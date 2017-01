Vodafone FM celebra hoje seis anos com emissão especial

Catarina Nascimento Hoje às 20:33 Facebook

Doze horas de entrevistas, passatempos e mini-concertos de nomes como Best Youth, You Can't Win, Charlie Brown e Manuel Fúria e os Naúfragos. É o 6.º aniversário da rádio Vodafone, que se celebra hoje.

A emissora de rádio Vodafone FM faz hoje seis anos e festeja a data com 12 horas de surpresas.

Durante o dia, nomes como Savanna, The Poppers, Alek Rein vão apresentar-se no estúdio da Vodafone FM. Os concertos serão emitidos em direto e serão alternados com entrevistas e showcases de Best Youth, Carlos Bibi, La Flama Blanca, entre outros.

A emissão especial poderá ser acompanhada em livestream no site (renovado recentemente) ou em antena. Está também presente nas plataformas Facebook e Instagram.

A Vodafone FM está disponível nas frequências 107.2 (Lisboa), 94.3 (Porto) e 103.0 (Coimbra).