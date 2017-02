Xploit, um evento de eSports que promete ser um espetáculo

Catarina Cruz Hoje às 01:03 Facebook

O Xploit eSports Masters apresenta-se como o maior evento competitivo de desportos eletrónicos alguma vez realizado em Portugal, com prémios que ascenderão aos 40 mil euros e a promessa de muitas experiências para os fãs dos videojogos.

Nos dias 25 e 26 de março, o Pavilhão 2 da FIL, em Lisboa, vai transformar-se numa arena de eSports, onde mais de quatro mil pessoas poderão assistir ao vivo às finais europeias do videojogo mais popular do mundo: "League of Legends" (LoL). Em cima da mesa está um prémio monetário de 25 mil euros, o valor mais elevado atribuído na Península Ibérica. Mas há mais: competições de "CS:Go", "HearthStone", "Overwatch", "FIFA" e "Rocket League"; conferências e outras atividades.

"Este evento é uma espécie de festival de eSports. A ideia é que seja um local de experiências e imersão no espetáculo", explica João Semedo, da PINeSports, uma das entidades organizadoras. "Todos os grandes eventos em Portugal, como a Comic Con ou a Lisboa Games Week, apostam sempre de forma tímida nos eSports e não há razão para isso acontecer", acrescenta, ancorado nos números milionários dos eSports, que só no ano passado geraram receitas na ordem dos 837 milhões de euros em todo o mundo.

Final de "League of Legends" será disputada por oito equipas

Para a organização do evento, fazer da final de "League of Legends" o principal atrativo foi uma escolha óbvia: "É a principal competição a nível mundial. É jogado por 7,5 milhões de pessoas por segundo", justifica João Semedo. Ao vivo, serão disputados os quartos-de-final, meias-finais e final, que contarão com oito equipas que prometem dar espetáculo durante todo o fim de semana. Quatro equipas - duas portuguesas e duas estrangeiras - chegam à FIL depois de passarem pelas fases de qualificação, as outras quatro estão entre as melhores da Europa e chegam a Portugal por convite. Quem quiser provar o que vale frente aos "pros", pode inscrever-se nos jogos de qualificação, que decorrem online nos dias 10, 11 e 12 de março e que aceitam até 64 equipas nacionais e 256 internacionais.

Jogos de qualificação decorrem online nos dias 10, 11 e 12 de março

Além das 4200 pessoas que podem assistir à competição na Arena (que este ano ainda não permitirá uma visão 360 graus), a organização transmitirá os torneios em direto no Twitch - a mais popular plataforma de vídeos dedicada aos jogos - e acredita conseguir chegar aos "200 ou 250 mil espetadores durante todo o fim de semana".

"League of Legends" e muito mais

Mas nem só da Arena vive o Xploit. Na área Xperience do pavilhão da FIL decorrerão também competições de "CS:Go", "HearthStone", "Overwatch", "FIFA" e "Rocket League", organizadas em parceria com as comunidades de cada um dos videojogos e que pretendem explorar formas alternativas de jogar. Os valores dos prémios para estes torneios ainda não estão fechados, mas a organização avançou ao JN que a competição de "CS:Go", um dos jogos mais populares em Portugal, terá um prémio de cinco mil euros. No total, estimam atribuir cerca de 40 mil euros em prémios e receber 30 mil visitantes nesta primeira edição do Xploit.

E se na Arena e no Xperience apenas se joga, nos espaços "Pimp ur self" ou "Go crazy" a experiência é outra e pode passar por aparar o cabelo e a barba ou arriscar uma tatuagem. "Queremos desmistificar a ideia preconcebida do que é um jogador de eSports. Há a ideia de que o jogador é um 'nerd' fechado em casa, gordo, a beber bebidas energéticas e a jogar e queremos mostrar que hoje em dia isso não é verdade, muito pelo contrário. Os jogadores preocupam-se cada vez mais com a imagem", assegura o organizador.

2017 é o ano de arranque, mas o objetivo é mostrar que Portugal é "incrível para organizar eventos" e abrir os olhos às empresas e às marcas para a realidade lucrativa dos eSports. "Queremos demonstrar o potencial que isto tem para, de futuro, termos mais investidores e podermos fazer eventos maiores".

Experiência completa com bilhete VIP

Além dos bilhetes "standard", que variam entre os 12 e os 25 euros, há um pacote VIP que custa 50 euros e inclui os bilhetes, uma mochila, t-shirt, pulseira e acesso a uma experiência exclusiva que, ao que o JN conseguiu apurar, deverá incluir o convívio com alguns dos jogadores de topo.

Horários das finais de "League of Legends"

No dia 25 de março, serão disputados os quatro jogos dos quartos-de-final, às 11 horas, 14 horas, 17 horas e 20 horas. No dia 26, as meias-finais decorrem às 11 horas e às 14 horas e a grande final às 18 horas. Todos os jogos são disputados em "melhor de três", exceto a final, que é disputada em "melhor de cinco".