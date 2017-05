S.A. Hoje às 22:14, atualizado às 22:31 Facebook

Uma versão em inglês, vídeos com estrangeiros a cantar em português, figuras públicas a cantar "Amar pelos dois"... têm sido vários os tributos ao tema vencedor da Eurovisão. A ucraniana Kseniya Symonova fez uma animação com areia para dar os parabéns a Salvador Sobral.

Kseniya Symonova venceu a versão ucraniana do programa de talentos "Britain's Got Talent" em 2009 e foi finalista no apuramento do representante do país na Eurovisão em 2011.

Perante a vitória de Salvador Sobral em Kiev, no passado dia 13, Kseniya Symonova quis saudar Portugal. E para demonstrar como ficou rendida à voz e à melodia lusas, criou uma animação recorrendo a 'sand art' (arte com areia) na qual surgem imagens de diferentes cidades, incluindo Lisboa e Porto.

No vídeo divulgado segunda-feira no YouTube, com quatro minutos e meio, ouve-se uma versão diferente do tema escrito e composto por Luísa Sobral, embora cantada por Salvador, que acompanha igualmente ao piano. "Parabéns, Portugal!", lê-se na legenda.

"Quero transmitir ao vosso país os meus sinceros parabéns pela vitória de Salvador Sobral na Eurovisão 2017, que foi fantástica!", sublinha a artista ucraniana, numa mensagem enviada ao JN.