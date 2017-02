Clare Hollingworth e Manuela de Azevedo: Repórteres e centenárias

Luiz Humberto Marcos Hoje às 16:50, atualizado às 16:52 Facebook

Clare Hollingworth e Manuela de Azevedo fizeram 105 anos em 2016. Nasceram ambas em 1911. A dez de janeiro, Clare despediu-se definitivamente, em Hong Kong. Manuela de Azevedo vive em Lisboa, frágil, mas lúcida. As histórias de ambas são ricas e únicas. Jornalistas de corpo inteiro.

Clare, natural de Leicester, Inglaterra, ficou célebre como correspondente de guerra. Foi a primeira mulher repórter de guerra. Esteve em diversas frentes de combate, mas a sua "marca de glória" será seguramente o relato das primeiras movimentações de tropas de Hitler, pouco antes de rebentar a II Guerra Mundial. Ela estava na zona fronteiriça polaco-alemã, trabalhava para The Daily Telegraph, embora como freelancer e relatou assim o que viu:

«Hoje atravessei a fronteira entre a Silésia Superior polaca e alemã e passei várias horas em Beuthen, Hindenburg e Gleiwitz. A fronteira continua fechada ao trânsito. Por todo o lado vi a mais intensa atividade militar. Nas duas milhas entre Hindenburg e Gleiwitz fui ultrapassada por 65 mensageiros militares de moto. Os únicos carros que se podiam ver pertenciam aos militares».

Este relato saiu a 29 de agosto de 1939. No lugar certo, na hora certa, operou a argúcia jornalística e contou ao mundo o que vira. Na madrugada de 1 de setembro, as tropas nazis invadiam a Polónia. Começo da tragédia!

Depois desse relato célebre, Clare construiu uma carreira invejável. Destemida, esteve na linha da frente, em vários conflitos: Argélia, Vietnam, China-Revolução Cultural, Egito, Líbano. Sobre estas diferentes experiências escreveu cinco livros. O último, de memórias, chama-se precisamente Linha da Frente (1990).

Manuela de Azevedo escreveu as suas "Memórias de uma Mulher de Letras" em 2009. Desde esta data, tem publicado novos livros, de contos, o último em 2015 (O pão que o diabo amassou).

A repórter portuguesa, 40 dias mais velha que Clare, recordava, há poucos dias, episódios da sua vida profissional, com frescura e ironia. Um deles ficou também célebre: fazer de criada para entrevistar o ex-rei Humberto de Itália que se exilara em Portugal, depois da implantação de república italiana, em 1946. Além disso, deixou, ao longo da sua vida, várias manifestações do seu labor intelectual, no campo da literatura, do ensaio e da promoção cultural, de que é exemplo maior a criação do Horto camoniano e a Casa-Memória de Camões, em Constância.

Desconhecendo-se embora, e em latitudes bem diferentes, estas duas jornalistas recusaram-se a ir para a reforma, no sentido pleno. Clare continuava, há semanas, com a sua mesa de trabalho no FCC (foreign correspondent club), onde vivia. Manuela tem em preparação um livro com cerca de 200 cartas.

Como jornalistas, ambas cumpriram a sua missão nobre de informar. Com coragem, sem cedências.

Não há conhecimento de exemplos mais significativos de longevidade na história do jornalismo.

São, com propriedade, um hino à vida, hinos ao jornalismo.