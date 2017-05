Conhecidos os 26 finalistas do Festival Eurovisão da Canção

Ontem às 23:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Os representantes da Áustria, Bulgária, Bielorrússia, Croácia, Dinamarca, Holanda, Hungria, Israel, Roménia e Noruega garantiram, esta quinta-feira, a participação na final do Festival Eurovisão da Canção, que se realiza no sábado, em Kiev, com a participação de Portugal.

O cantor Salvador Sobral que representa Portugal, com a música "Amar pelos dois", foi selecionado para a final, na passada terça-feira.

Na primeira semifinal, foram igualmente selecionados os representantes da Moldávia, Azerbeijão, Grécia, Suécia, Polónia, Arménia, Austrália, Chipre e Bélgica.

A final será disputada sábado, na capital ucraniana, por representantes de 26 territórios: os 20 qualificados nas semifinais, os denominados 'Cinco Grandes' (França, Alemanha, Itália, Espanha e Reino Unido) e o país anfitrião (Ucrânia).

"Amar pelos dois", composta por Luísa Sobral, irmã do cantor, venceu a 6 de março o Festival da Canção, que decorreu no Coliseu dos Recreios em Lisboa e foi disputada por oito canções.

Com a canção "Amar pelos dois", Portugal regressa à Eurovisão, após um ano de ausência, onde se estreou em 1964. A melhor classificação portuguesa no concurso foi um sexto lugar em 1996, com a canção "O meu coração não tem cor", interpretada por Lúcia Moniz. A última vez que Portugal competiu numa final do Festival Eurovisão da Canção foi em 2010.

Este ano, Portugal poderá obter um dos melhores resultados de sempre, a avaliar pelas apostas e pelas reações que têm sido difundidas nas redes sociais ou pelo destaque dado ao cantor português por meios de comunicação social estrangeiros.

No site eurovisionworld.com, que faz uma média de várias casas de apostas, Portugal ocupa, até hoje e desde 6 maio, o segundo lugar do pódio, liderado por Itália desde 18 de fevereiro.

No mesmo site, é perguntado aos internautas quem irá vencer o festival. Os dados de hoje indicam que 19% escolhem Portugal, 14% Itália e 07% a Bélgica.

A final da 62.ª edição do Festival Eurovisão da Canção será transmitida em direto de Kiev, pela RTP, a partir das 20 horas em Portugal continental.