Final da Taça da Liga liderou audiências

A final da Taça da Liga, transmitida em direto pela RTP1, liderou as audiências, na televisão portuguesa, do primeiro ao último minuto, com mais de um milhão e meio de telespectadores, em média.

Nos últimos minutos do jogo, mais de dois milhões de portugueses assistiam ao Moreirense - Braga, no canal público.

Os dois jogos do Moreirense (com Benfica e Braga) na Taça da Liga, transmitidos pela RTP1, foram os dois programas mais vistos do mês de janeiro na televisão portuguesa. E foram também os jogos de futebol, entre equipas portuguesas, mais vistos desde agosto de 2016, ou seja, desde o início da época futebolística.

Superaram a audiência do jogo de abertura da época, a supertaça, entre Braga e Benfica, transmitido pela TVI.