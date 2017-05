Hoje às 18:19, atualizado às 18:22 Facebook

Twitter

Partilhar

A pouco tempo de começar o Festival da Canção da Eurovisão, Salvador e Luísa Sobral cantaram nos bastidores do concurso e publicaram o vídeo no Facebook.

O cantor português disputa esta noite, a partir das 20 horas, a final do Festival Eurovisão da Canção, em Kiev, com a música "Amar pelos dois", naquela que poderá ser a melhor prestação de sempre de Portugal no concurso.