JN História regressa às bancas e passa a ser bimestral

Chega esta sexta-feira às bancas mais uma edição da revista "Jornal de Notícias História", que a partir de agora passa a ter periodicidade bimestral.

Piratas e corsários do século XVI, com especial incidência nos mitos e realidades em torno do mais famoso de todos, Francis Drake, e da forma como a história dele se cruza com a de Portugal, fazem o tema de capa deste número, a par de uma análise ao tantas vezes mal contado da Armada dita invencível de Filipe II.

Mas, como sempre, a revista não se esgota no tema de maior destaque. Passados 15 anos sobre a saída de circulação do escudo, substituído pelo euro, contamos a história da moeda que a I República instituiu, em 1911, e que esteve nos bolsos dos portugueses ao longo do século XX, o que faz sentido, não apenas pelo saudosismo de alguns, mas também pelo facto de estar a entrar na idade adulta a primeira geração que não teve contacto com a antiga divisa portuguesa.

Claro que não ficamos por aí. Merecem também referência um artigo sobre a corrida dos Aliados aos cientistas nazis, no final da II Guerra Mundial, e mais uma entrevista de fundo a um historiador. Desta feita, a escolha recaiu sobre Joaquim Romero Magalhães, referência maior entre os modernistas portugueses e senhor de um percurso cívico muito preenchido (presidiu à Associação Académica de Coimbra, foi deputado constituinte, secretário de Estado nos governos de Mário Soares, liderou a Comissão para as Comemorações dos Descobrimentos, foi presidente da Assembleia Municipal de Coimbra e muito mais). Tudo isto a par de muitos outros motivos de interesse, como as rubricas a cargo de Joel Cleto, Miguel Gonçalves ou José Pedro Teixeira Fernandes, por 3,50 euros, nos locais de venda habituais.