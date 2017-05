JN vence prémio de Jornalismo e Poder Local

Hoje às 19:39 Facebook

O Jornal de Notícias venceu o primeiro prémio ANMP de Jornalismo e Poder Local de 2017 na categoria de imprensa.

A Associação Nacional de Municípios distinguiu o dossiê "40 anos a aproximar populações", assinado por Alexandra Figueira, Carla Sofia Luz, Alexandra Lopes, Ana Peixoto Fernandes, Célia Domingues, Roberto Bessa Moreira, Paulo Lourenço e Milene Marques. O trabalho foi publicado a propósito da celebração dos 40 anos do poder local e do 128.º aniversário do Jornal de Notícias, assinalados em 2016.

A primeira menção honrosa foi atribuída ao Expresso, pelo trabalho "O novo fado de Lisboa", de Nelson Marques, e a segunda menção honrosa foi entregue a uma série de trabalhos de Céu Neves, publicados no Diário de Notícias.

Na categoria de rádio, venceu Miguel Midões, da TSF, pela reportagem "Ouro branco". Na televisão, o primeiro prémio foi dado a Miriam Alves, da SIC, pela rubrica "Eu é que sou o presidente da junta".