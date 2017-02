Jornal de Notícias mantém liderança na informação online

Hoje às 19:52, atualizado às 19:54 Facebook

Twitter

Partilhar

O Jornal de Notícias manteve em janeiro a liderança no segmento de informação geral online.

Segundo o ranking Netscope de tráfego web, a ferramenta referência de medição de audiências dos principais sites noticiosos portugueses, o Jornal de Notícias obteve, no mês passado, 23,4 milhões de visitas, ficando em primeiro lugar entre todos os jornais generalistas.

Com 67,9 milhões de visitas totais, a Global Media Group (GMG), ao qual pertence o JN, manteve igualmente a liderança do ranking nacional, deixando para trás os títulos da Cofina, dona do "Correio da Manhã". A liderança mantém-se nos acessos mobile com 47,5 milhões de visitas e 167,7 milhões de pageviews.