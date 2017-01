Jornal de Notícias reforça liderança na informação online

Hoje às 19:08, atualizado às 19:27 Facebook

O "Jornal de Notícias" terminou o mês de dezembro como líder absoluto no segmento de informação geral online.

Segundo o ranking Netscope de tráfego web, a ferramenta referência de medição de audiências dos principais sites noticiosos portugueses, o Jornal de Notícias obteve, no mês passado, 19,5 milhões de visitas, ficando em primeiro lugar entre todos os jornais generalistas.

Com 57,4 milhões de visitas totais, a Global Media Group (GMG), ao qual pertence o JN, manteve igualmente a liderança do ranking nacional, deixando para trás os títulos da Cofina, dona do Correio da Manhã. A liderança mantém-se nos acessos mobile com 40,6 milhões de visitas e 144,1 milhões de pageviews.

Os números do Netscope mostram também que, pela primeira vez no ranking, a marca Motor 24 (marca especializada do GMG no segmento de automóveis, lançada em Novembro) entra direta para a liderança do respetivo segmento, ultrapassando o anterior líder AutoHoje. É a segunda vez no espaço de um ano que uma marca nova lançada pelo GMG se estreia no Netscope logo a liderar o respetivo segmento (em janeiro de 2016 tinha sido a marca Delas, desde então líder do segmento feminino).

No capítulo dos desportivos, O Jogo continua a avançar, registando 90,7 milhões de páginas vistas e 15,2 milhões de visitas, representando este último indicador um crescimento de 69% face ao período homólogo do ano anterior.

O Diário de Notícias com 11,4 milhões de visitas ficou à frente do Público (9,1m) e do Expresso (7,2m). Já a marca de informação económica do grupo, Dinheiro Vivo, lidera o ranking das marcas de economia em páginas vistas com 13,7 milhões de visitas, à frente do Negócios (11,6 milhões)

A marca Delas mantém a liderança no segmento de marcas femininas. Também os sites das revistas da Global Media Group continuam a apresentar um crescimento contínuo: a Volta ao Mundo regista 7,2 milhões de páginas vistas, a Evasões 6,8 milhões e a Notícias Magazine 2,5 milhões.