Jornalista António Tadeia lança portal dedicado ao futebol

O jornalista António Tadeia vai lançar um portal de futebol que se chamará "Bancada", um projeto que vai acompanhar a atualidade futebolística em Portugal e no mundo.

"Vai ser um portal só de futebol, com uma equipa pequena de dez jornalistas, em que vamos acompanhar a atualidade em Portugal e no estrangeiro", explicou António Tadeia, que também é comentador de futebol na RTP.

A ideia do projeto surgiu da "noção de que havia espaço" no mercado, além da "convicção que tinha de criar as oportunidades", adiantou, tendo em conta que os meios tradicionais já não tinham espaço para tal.

António Tadeia conta com a parceria da Clever Advertising, que "é alma do projeto", com quem desenvolveu os projetos antoniotadeia.com ou casos.pt, onde é possível acompanhar a arbitragem ao minuto.

"Queremos fazer bom jornalismo, chegar às pessoas", disse António Tadeia, que será o diretor da Bancada, adiantando que "o resto virá por acréscimo".

Questionado sobre a data de lançamento do projeto, o diretor não se comprometeu com datas, mas garantiu que "seguramente na primavera".

"Queremos ser bons na área dos conteúdos" e "ser diferentes", assumiu.