Jornalista brasileiro vence prémio de imprensa Rei de Espanha

O jornalista brasileiro Vinicius Jorge Carneiro Sassine, do diário O Globo, ganhou o prémio de Imprensa Rei de Espanha pela reportagem "Recusas da Força Aérea Brasileira impedem transplantes de 153 órgãos", publicada a 5 de junho de 2016.

O trabalho jornalístico, publicado na série do jornal intitulada "Saúde em segundo plano", denuncia como os aviões militares eram usados para transportar autoridades como ministros e presidentes do Tribunal Supremo Federal, Câmara dos Deputados e do Senado, e não para facilitar um trabalho humanitário nos últimos três anos.

O galardão de imprensa - seis mil euros e uma escultura do artista Joaquín Vaquero Turcios - corresponde à XXXIV edição dos Prémios Rei de Espanha, convocados anualmente pela Agência EFE e Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID), do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

O jornalista espanhol Gregorio Rodríguez Ramos, em representação da equipa de "Especiais" do diário "El País", ganhou por unanimidade o Prémio de Jornalismo Digital Rei de Espanha pelo trabalho "40 anos do 20 N: a transformação de um país", publicado no elpais.com em novembro de 2015.