Lúcia Moniz vai entrar na sequela de "O Amor Acontece"

Não será numa longa metragem e vai estrear na televisão, mas as personagens da comédia romântica "O Amor Acontece", em que entrou Lúcia Moniz, vão regressar em novo filme.

A atriz vai encarnar novamente a personagem Aurélia, uma portuguesa filha de emigrantes em França, que se apaixona por um escritor britânico, interpretado por Colin Firth.

Ao Diário de Notícias, a atriz explicou porque é que aceitou entrar no pequeno filme, cujas receitas irão reverter para uma instituição de solidariedade fundada pelo realizador, Richard Curtis.

"Vou participar com muito gosto por variadíssimas razões. Em primeiro lugar porque fiquei sensibilizada com o objetivo, admiro muito o trabalho que a organização faz", disse. "Obviamente que aceitei também porque vou voltar a estar com o resto do elenco, a começar pelo Colin Firth."

A ideia do realizador é tentar imaginar como estão as personagens do filme, estreado em 2003, 14 anos depois.

A estreia da curta-metragem está marcada para 24 de março, na BBC.