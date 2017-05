Marcelo enviou mensagem a Salvador Sobral

Hoje às 00:38 Facebook

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou, esta noite de sábado, Salvador Sobral pela vitória no Festival da Eurovisão da Canção.

"Quando somos muito bons, somos os melhores dos melhores. Muitos parabéns ao Salvador Sobral", foi a mensagem enviada ao intérprete português.

Portugal venceu hoje pela primeira vez o Festival Eurovisão da Canção, com "Amar pelos dois", interpretada por Salvador Sobral.

A canção, com letra e música de Luísa Sobral, irmã de Salvador Sobral, obteve 758 pontos na votação combinada dos júris nacionais e do público, na final do festival disputada em Kiev, na Ucrânia, que foi transmitida em direto pela RTP1.

A final do Festival Eurovisão da Canção foi disputada por 26 países.

A melhor classificação portuguesa num Festival da Eurovisão, um sexto lugar, foi obtida por Lúcia Moniz, em 1996, com a música "O meu coração não tem cor", tendo esta sido também a última vez que Portugal ocupou um lugar no top 10.