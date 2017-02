Morreu Freitas Cruz, antigo diretor do JN

Hoje às 10:33, atualizado às 11:13 Facebook

Freitas Cruz, jornalista, antigo diretor e administrador do Jornal de Notícias e da RTP, morreu na madrugada desta sexta-feira, aos 85 anos.

O antigo diretor, que teve uma longa carreira no jornalismo, debatia-se, desde há algum tempo, com graves problemas respiratórios, agravados por uma pneumonia recente, que o levou ao internamento no Hospital da CUF, no Porto, onde acabou por falecer.

Freitas Cruz entrou para o Jornal de Notícias em novembro de 1955, tendo chegado a diretor do jornal em 1981 e a administrador da empresa no mesmo ano. Em 1985 é requisitado para o Conselho de Gerência da RTP, regressando ao JN dois anos depois. Em 1991 chegou a presidente do Conselho de Administração, cargo que exerceu até 1993, ano em que saiu para a televisão pública, onde desempenhou funções idênticas.

Freitas Cruz havia sido agraciado com a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique.