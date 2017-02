O histórico Nokia 3310 vai regressar às lojas

Hoje às 15:48, atualizado às 15:58 Facebook

Aquele que foi o primeiro telemóvel de muitos poderá estar prestes a regressar ao mercado, com uma versão melhorada que deverá ser apresentada no Mobile World Congress, em Barcelona.

O Nokia 3310 foi lançado há 17 anos e popularizado pela duração da bateria, pela resistência e, claro, pelo memorável "Snake", o jogo da cobra.

Os rumores que dão conta da apresentação de uma nova versão do modelo surgiram esta segunda-feira no Twitter, a partir do jornalista Evan Blass, e em sites especializados em tecnologia.

Na mensagem partilhada na rede social, Blass diz que a HMD Global, a empresa que comprou os direitos da Nokia, depois de a tecnológica finlandesa ter ficado para trás no mundo dos smartphones, vai apresentar vários aparelhos no Mobile World Congress 2017, evento mundial de telecomunicações que se realiza em Barcelona, entre 27 de fevereiro e dois de março.

De acordo com Evan Blass e com o site Venture Beat., a companhia deve anunciar os modelos Nokia 3, Nokia 5, Nokia 6 e ainda uma versão melhorada do Nokia 3310 com o custo de 59 euros.

O Nokia 3310 continua ser um dos telemóveis mais vendidos de sempre, com 126 milhões de unidades vendidas.