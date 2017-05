Os títulos dos jornais de um sábado com Papa, Benfica e Salvador

Hoje às 09:05 Facebook

Os títulos das primeiras páginas dos jornais portugueses que retratam um sábado (13 de maio) especial para o país.

Jornal de Notícias:

- "Histórico. Benfica de mão-cheia arrasa V. Guimarães e celebra primeiro tetra. Festa do 36º título correu o país"

- "Fátima vibra de emoção com abraço de Francisco ao menino-milagre"

- "Salvador Sobral. 'Amar pelos dois' conquista Eurovisão"

- "Braga. Menina de três anos cai do quarto andar e escapa ilesa"

- "Lojas do cidadão. Tolerância de ponto durou um dia e meio"

Público:

- "Futebol. Os totalistas, as chaves do 'tetra', o clube a quem o Benfica não ganhou e a culpa do Sporting e do Porto"

- "Fátima. Papa de esperança, visto por Frei Bento Domingues, Pacheco Pereira, Rosário Carneiro e Bruno Nobre"

- "Festival. A Europa rendeu-se a Salvador. E Salvador deu à Europa uma lição: 'A música não é fogo de artifício'"

Diário de Notícias:

- "Campeões. Eurovisão. Salvador foi o preferido do júri e do público. Tetra. Benfica vence com uma exibição de encher o olho"



A Bola:

- "Benfica é tetracampeão. Para a história"

O Jogo:

- "Enfim tetra. Águias rompem barreira dos quatro títulos consecutivos à sexta tentativa"

- "Sporting: leões em derrocada. Lateral Piccini está a ser negociado"

- "Porto: A fortaleza sem títulos. Nuno pode completar época sem derrotas em casa"

- "Voleibol: Troféu de campeão voltou à Luz. Sporting de Espinho derrotado (3-0) na finalíssima"

Record:

- "Tetra. Goleada da época garante um título histórica"